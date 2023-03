Fußball-Kreisliga A FC Hellas rückt mit Sieg gegen TSV III auf Platz vier vor

Kai König ist ein Jahr jünger, kickte für den SC St. Tönis und Vorgänger Teutonia in der Oberliga und wechselte in der Winterpause an den Krähenacker. Nach VfL Tönisberg und BV Union Krefeld, und vor SV. Tönis, war der OSV schon einmal seine sportliche Heimat. Beide Akteure sind in der Abwehr bzw. dem defensiven Mittelfeld zu Hause.