Stadtgeschichte Tönisvorst Schusswechsel mit Separatisten in St. Tönis

November 1918: Deutschland hat den Ersten Weltkrieg verloren. Kaiser Wilhelm II. dankt ab, bezieht als Privatmann einen Wohnsitz in den neutralen Niederlanden. Das Rheinland wird von alliierten Truppen besetzt. Am Niederrhein rückt belgisches Militär ein, um die Annexion der unmittelbar an Belgien angrenzenden deutschen Gebiete durch Frankreich zu verhindern. Am Morgen des 14. Dezember 1918 zieht belgische Infanterie, von Krefeld aus kommend, durch St. Tönis. In ihrem Tagebuch vermerkt die St. Töniserin Hedwig Lütz: „Wir sahen sie, ein paar hundert Meter entfernt, auf der Krefelder Straße vorbeiziehen. Bei Otto Langels war der ganze Hof voll plündernder Belgier. Uhren, Diamantringe, Schmucksachen, alles weg.“ Bald ist das erste Chaos des Einmarsches vorbei, und zu Weihnachten notiert die St. Töniserin: „Nun sind die Belgier schon über eine Woche hier, und alles, was recht ist: Sie benehmen sich ganz gut.“ Aber dann ist wieder von Gewalttaten durch versprengte Soldaten die Rede, die den regulären Truppen folgen und ihre Uniform zur Plünderung missbrauchen.