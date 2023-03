Tischtennis Herren des Anrather TK sind Landesliga-Meister

Den Damen des Anrather TK gelang in der NRW-Liga ein 7:7 gegen SV DJK Holzbüttgen III. Nach einem ausgeglichenen Start in den Doppeln blieben auch die Einzel hart umkämpft. Beim Stand von 6:7 gelang Pia Hartkopf der Ausgleich und damit das Ende des Spiels in 29:29 Sätzen. Laura Marie Schneider sagte: „Das war eine sehr knappe Partie mit unzähligen Fünfsatz-Spielen. Es war eine gute Leistung in unserem letzten Heimspiel.“