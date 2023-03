Zwischenziel ist erreicht HSG Krefeld steht in der Aufstiegsrunde

Erst nach dem kommenden Wochenende steht fest, auf wen die Eagles in der Aufstiegsrunde treffen. In der Süd-Staffel hat der Tabellenzweite Fürstenfeldbruck seine Teilnahme zurückgezogen. Sollte im Norden der HC Erlangen II Zweiter bleiben, würden acht Mannschaften auf zwei Gruppen aufgeteilt, die jeweils mit vier Teams in Hin-und Rückspiel den Aufsteiger ermitteln. Sollte in der Nordgruppe Hildesheim noch an den punktgleichen Erlangern vorbeiziehen, die als Reserve des Bundesligateams nicht startberechtigt sind, wären neun Mannschaften qualifiziert. Die würden dann in einer Gruppe die beiden Aufsteiger ermitteln. Jedes Team hätte vier Heim- und vier Auswärtsspiele. Voraussichtlich hätten die Eagles am ersten Spieltag (15.4.) frei und würden am 22.4. mit einem Heimspiel beginnen. Dazu findet am Dienstag eine Besprechung der Teams statt.