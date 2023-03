Fußball-Oberliga SC St. Tönis holt Kalli Himmelmann in die Sportliche Leitung

(uwo) Wenn der SC St. Tönis in den zurückliegenden Spielen auflief, war Kalli Himmelmann stets als Beobachter anwesend. Was sich abzeichnete, vermeldete der Fußball-Oberligist jetzt: Der 57-Jährige steigt neben Werner Fuck und Udo Schüler in die Sportliche Leitung ein.