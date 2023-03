Lohn einer guten Saison Badmintonteam des Verberger TV steigt in die Landesliga auf

Die Mannschaft von Timon Ufermann hatte sich eine gute Ausgangsposition über die ganze Saison verdient. Doch zu Beginn des Tages fand sich die Mannschaft auf unerwartetem Terrain wieder. Die Halle stand nicht zu Verfügung und so musste das Spiel in einem Sport Center stattfinden – der VTV brauchte ein bisschen. Besonders gut präsentierte sich Marian Ufermann, der seine Erfahrung gegen seine Konkurrenten mit voller Effizienz ausspielen konnte. Man merkte schnell, dass er schon mal höher gespielt hatte und seinem Gegner einen Schritt voraus war. Auch Georgiy Natarov spielte stark auf. Er liegt in den Top-50 der Weltrangliste und kam durch den Ukraine-Krieg zum VTV. Vor einem Jahr flüchtete er mit seiner Familie nach Deutschland, um seinen Kinder Bildung und Sicherheit zu ermöglichen. Der Verein nahm zu ihm Kontakt auf und machte einen Glücksgriff. „Ohne ihn wären wir nicht aufgestiegen“, gesteht Timon Ufermann.