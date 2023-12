Sport aus Meerbusch Volleyballer überwintern auf Abstiegsplatz

In der Tabelle belegen die Osterather nach dem ersten Spiel der Rückrunde mit acht Punkten einen Abstiegsrang. „Durch die beiden Niederlagen zum Abschluss haben wir es leider verpasst, uns in eine gute Ausgangsposition zu bringen“, sagt Rima. Dennoch sei für seine Mannschaft nach wie vor alles drin, da noch mehrere Kontrahenten in Reichweite seien. Im ersten Spiel des neuen Jahres am Samstag, 13. Januar, um 16 Uhr beim TV Mülfort-Bell steht der OTV gleich unter Zugzwang, denn die Hausherren haben aktuell nur zwei Zähler mehr auf dem Konto. „Wenn wir die Chancen auf den Klassenerhalt wahren möchten, müssen wir in diesem Duell unbedingt punkten“, betont Rima.