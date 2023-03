Frauenhandball Kempens Trainer Jürgen Witzke hat mit der Mannschaft noch viel vor

Vier Spieltage vor Saisonende sind die Frauen von Adler Königshof weiterhin Tabellenführer in der Oberliga und dürfen vom Aufstieg in die Nordrheinliga träumen. Gegen den HSV Solingen-Gräfrath II gewann die Mannschaft von Joshua Wiesehahn mit 36:30. „Das sind wirklich hart erkämpfte Punkte, die sich mein Team heute verdient hat. Wir durchleben um die Halbzeitpause eine Phase, in der es viele Zeitstrafen gegen uns gab. Das war schwierig – auch für unser Angriffsspiel. Nachdem wir die Abwehr etwas anders eingestellt hatten, kamen wir auch wieder mit anderer Überzeugung in den Angriff. Großes Lob an jede einzelne“, sagte Wiesehahn. Aktuell haben die Adler aufgrund des gewonnenen direkten Vergleiches gegenüber dem punktgleichen TV Witzhelden Platz 1 der Oberliga inne.