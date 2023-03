Fußball-Bezirksliga VfB Uerdingen dreht am Ende noch die Partie

In der Gruppe 4 will der VfL Tönisberg am Freitagabend gegen den VfB Homberg II, dem Tabellenvorletzten, seine Erfolgsgeschichte in 2023 fortsetzen. Viel wird allerdings auch davon abhängen, auf wen Spielertrainer Kevin Breuer von den zuletzt in Scharen fehlenden Akteuren wieder zurück greifen kann.