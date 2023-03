2:0-Erfolg beim TSV Meerbusch SC St. Tönis gewinnt das Derby durch einen Doppelpack von Lukas Stiels

Die Gäste, die mit der gleichen Startelf wie gegen den KFC Uerdingen aufliefen, hatten in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit ihre stärkste Phase. Mit beherztem Pressing und flexiblem Positionsspiel setzten sie den Tabellenfünften schon in dessen Hälfte mächtig unter Druck und erspielten sich schnell gute Torchancen. Lukas Stiels (2.), Alfred Appiah (5.) und Johann Noubissi Noukumo (7.) hätten durchaus die frühe Führung erzielen können. Zudem spielte ihnen in die Karten, dass Patrick Ellguth nach einem Foul an Appiah die Rote Karte sah (11.). Die verdiente Führung nach dieser harten Entscheidung erzielte Stiels nach einem Freistoß von Dominik Dohmen (22.) und Konstantin Möllering vergab die Chance, diese auszubauen (30.). Bis auf dessen Möglichkeit schaltete der SC aber erstaunlicherweise einen Gang zurück, stellte phasenweise das Spielen ein. Was blieb, war die Unordnung in der Defensive nach Ballverlusten, was dem schnörkellosen TSV auch in Unterzahl immer wieder Gelegenheit bot, durchzustoßen. Kurz vor dem Seitenwechsel war Jannik Roeber durch und wurde von Joshua Claringbold gelegt. Doch das Spielglück war diesmal auf St. Tönisber Seite. Claringbold sah nur „Gelb“ und parierte den Strafstoß von Torjäger Oguz Ayan.