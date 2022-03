Spieler unter Trainer Xaver Unsinn : Eishockeyfreunde trauern um Peter Neuhausen

Krefeld Er ging als Spieler für Preußen Krefeld, den Kölner EK und Moerser SC aufs Eis. Doch auch nach seiner aktiven Karriere blieb er dem Eishockey eng verbunden. Jetzt ist Peter Neuhausen im Alter von 78 Jahren verstorben.

Der langjährige Betreiber des VIP-Raums in der Rheinlandhalle Peter Neuhausen ist am vergangen Donnerstag im Alter von 78 Jahren nach längerer Krankheit verstorben. Im Mai 2019 erlitt Neuhausen einen Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr vollständig erholte. Er hinterlässt seine Frau Maria, mit der er am 2. März 55 Jahre verheiratet war. Aus der Ehe gingen Tochter Petra und Sohn Marc hervor. Neuhausen, der am 7. Juni 1943 das Licht der Welt erblickte war ein waschechter Krefelder, der sich gerne auf „Kriewelschplatt“ unterhielt.