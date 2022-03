Volleyball-Verbandsliga : Patrycja Drapala verstärkt den Verberger TV

Krefeld Doch gegen den Nachbarn aus Rumeln gab es eine 0:3-Niederlage, die die Trainerin Bärbel Walter fassungslos macht. Sie sagt warum und begründet auc, warum sie der Tabelle nicht traut.

Dass ist auch der Grund dafür, dass sie auch zwei Tage nach der 0:3 (22:25, 21:25, 25:27)-Niederlage gegen den Rumelner TV noch immer entsetzt ist. „Das war eine ganz, ganz bittere Niederlage. Die hat richtig weh getan.“ So deutlich das 0:3 klingt, so knapp waren die Sätze. Vor allem, der dritte, den die Verbergerinnen eigentlich schon so gut wie gewonnen hatten. 24:19 lagen sie in Führung, hatten fünf Satzbälle und damit die Chance, zu verkürzen und das Spie zu drehen. „Dass wir keinen davon verwandelt haben, macht mich fassungslos und ratlos“, sagt Bärbel Walter, die sich natürlich längst auf die Suche nach Gründen begeben hat. „Im Abstiegskampf sind alle hoch nervös. Als es drauf ankam, haben wir nur noch Fehler gemacht. Es gab nicht eine Fehlerquelle, sondern viele. Unter dem Strich war Rumeln am Ende immer kaltschnäuziger.“ Und sie wurmt die Niederlage auch, weil es ein Derby war: „Es gibt nicht so viele Volleyballmannschaften in unserer Region, so dass man durchaus von einem Derby sprechen kann Und das verliert keiner gern.“