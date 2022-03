Nicht laut, aber gewichtig : Geschwister Michler sind die jungen Eckpfeiler des CHTC

In jungen Jahren sind sie beim Crefelder HTC feste Größen: Nike und Linus Michler. Foto: Michler

Krefeld Die Familie Michler gibt beim Crefelder HTC auf dem Platz den Ton an, denn Nike und Linus tragen die Kapitänsbinde bei den Damen und den Herren. Und das, obwohl sie gar nicht so gerne im Mittelpunkt stehen.

Die 21 Jahre alte Nike studiert in Köln Vegan-Food Management und wohnt mit ihren Mitspielerinnen Isabel von Aschwege, Johanna Schneider und Julia Krueger zusammen. Auch ihren zwei Jahre älterer Bruer Linus zog es nach Köln, dort hat er den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen eingeschlagen und teilt seit einem Jahr die Wohnung mit Ben Böke; zuvor hatte er mit Torhüter Luis Beckmann zusammen gewohnt, der aktuell ein Auslandssemester absolviert.

Nike Michler ist 21 Jahre alt, spielt in der Abwehr und trägt die 7. Seit 2019 ist die Spielführerin und stieg in die 2. Liga auf.

Linus Michler ist 23 Jahre alt. Der Abwehrspieler trägt die Rückennummer 7 und ist seit Sommer 2020 Kapitän. 2019 wurde er in Valencia U21-Europameister.

Nike Michler folgte 2019 mit gerade einmal 19 Jahren auf Verena Würz als Mannschaftsführerin und bildete zunächst ein Team mit Laura Schmitz, ehe diese ihre Karriere beendete. Mittlerweile teilt sie sich die Kapitänsbinde mit der fünf Jahre älteren Anna Causin. „Es war schon ungewohnt in diesem Alter, aber wir haben auch ein sehr junges Team. Ich musste Verantwortung übernehmen und dabei raus aus meiner Komfortzone. Sowohl auf als auch neben dem Platz gehört viel Organisation zu meinen Aufgaben. Zum Beispiel das Stellungsspiel oder Unterstützung auf dem Platz oder eben als Bindeglied zwischen Team und Staff. Kommunikation ist ein großer Schwerpunkt.“

Bei den Herren war Nationalspieler Niklas Wellen Spielführer, ehe er im Sommer 2020 in die Niederlande wechselte und Coach Ronan Gormley Abwehrspieler Linus Michler das Amt übertrug. „Es war natürlich etwas überraschend, schon so früh Kapitän zu werden, aber wir hatten ebenfalls ein junges Team, was im Umbruch steckte“, beschreibt Linus den Weg.