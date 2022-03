Leichtathletik-Trainer Peter Quasten: : „Mit Anna Keyserlingk können wir gemeinsam viel erreichen“

Interview Krefeld Trainer Peter Quasten peilt mit der Dreispringerin Anna Keyserlingk die Qualifikation für die Weltmeisterschaft U20 an. Er sieht noch Potenzial und beste Möglichkeiten bei Bayer 05 Uerdingen. Er verrät aber auch, wann er einen Wechsel befürwortet.

Anna Gräfin Keyserlingk ist 18 Jahre alt und wohnt in Hüls. Sie besucht das Gymnasium Horkesgath und gehört dem SC Bayer 05 Uerdingen an. Ihre Bestleistung im Dreisprung sind 13,37 Meter. Ihre größten Erfolge: Deutsche Jugendmeisterin 2020, Deutsche Jugend-Hallenmeisterin 2020/22 und DLV-Ranglisten-Erste 2020 (U18) / 2021 (U20).

Quasten Wir sind in der glücklichen Lage, uns bei normalem Saisonverlauf keine Sorgen um die Qualifikationsnorm für die U20-WM machen zu müssen, die bei 12,95 Metern liegt. Das sollte immer gehen. Deshalb kann das Ziel nur die U20-Weltmeisterschaft in Cali (Kolumbien) Anfang August selbst sein. Bei optimalem Verlauf ist dort sogar eine Medaille drin. Dazu müsste man allerdings eine Weite von 13,60 bis 13,80 Meter springen. Da ist aber sicher keine Utopie.

Quasten Bei solchen Prognosen ist immer sehr viel Konjunktiv dabei. Wenn sie gesund bleibt und von anderen Störfaktoren weitgehend verschont, darf man in drei bis vier Jahren schon an Weiten jenseits der 14-Meter-Marke denken. Und da beginnen bekanntlich die Qualifikationsnormen für internationale Meisterschaften im Frauenbereich wie Olympia und WM.

Viele Sportler verlassen nach der Jugendklasse die Region. Kann und will man Anna Keyserlingk hier in Uerdingen halten?

Quasten Natürlich würden wir uns freuen. Anna ist seit der U10 in unserem Verein, also ein echtes Eigengewächs. Sie weiß, glaube ich, sehr genau, was sie hier hat. Das Training wird individuell auf sie ausgerichtet und konzipiert. Das ist nicht selbstverständlich. Der Landesstützpunkt Krefeld-Uerdingen im Covestro Sportpark ist sowohl personell wie infrastrukturell in der Lage, Top-Leichtathleten zu betreuen. Ich denke, wir können gemeinsam

noch einiges erreichen. Und sollte es einmal so sein, dass es gute Gründe für einen Wechsel gibt, der sie gegebenenfalls beruflich und sportlich weiterbringt, bin ich der Erste, der ihr dazu raten würde.