2:5 gegen Moskitos Essen : Krefelder EV 81 hält die Partie lange offen

Krefeld Am Ende verliert der ersatzgeschwächte Eishockey-Oberligist gegen Moskitos Essen mit 2:5. Trainer Elmar Schmitz hatte alles versucht und den Torhüter aus dem Kasten genommen.

(JH) Im Derby gegen die Moskitos Essen unterlag die U23 des KEV 81 vor 120 Zuschauern, darunter etwa 80 aus Essen, mit 2:5 (1:1, 0:1, 1:3). Gegen die in Bestbesetzung angetretenen Moskitos zeigte die stark dezimierte Auswahl von Trainer Elmar Schmitz, der insgesamt auf sechs Stammspieler verzichten musste und deshalb nur fünf Verteidiger und acht Stürmer aufbieten konnte, eine ordentliche Leistung und hielt die Partie bis kurz vor Schluss offen. Den besseren Start erwischte der KEV. Nach 39 Sekunden traf Edwin Schitz zum 1:0. Der Ausgleich fiel 20 Sekunden vor Drittelende in Krefelder Unterzahl. In der 25. Minute hatten Florian Mayerhofer und Kapitän Marcel Mahkovec den Führungstreffer auf dem Schläger, brachten den Puck aber nicht am Essener Schlussmann vorbei. Ex-Pinguine Profi Andre Hübscher besorgte in der 29. Minute das 2:1 für die Gäste. Ein Überzahlspiel konnte der KEV nicht zum Ausgleich nutzen. Weil wenig später Mahkovec nur das Torgestänge traf und Schitz eine Großchance nach schönem Zuspiel von Ty Kolle nicht verwerten konnte, ging es mit 2:1 für Essen in die zweite Pause. Nach 34 Sekunden im letzten Drittel nutzte Essen eine Überzahl zum 3:1. Als vier Minuten später Torjäger Bruijsten auf 4:1 für Essen erhöhte, war die Vorentscheidung gefallen. Der KEV steckte nicht auf und verkürzte in Überzahl fünf Minuten vor Spielende durch Kolle auf 2:4. Als 29 Sekunden später erneut ein Gästespieler auf die Sünderbank musste, nahm Trainer Schmitz seine Auszeit und wenig später den starken Torwart Patrick Klein zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Der Schuss ging aber nach hinten los: Essen traf zum 5:2 ins leere Tor.