3. Handball-Bundesliga : HSG Krefeld leicht und locker zum 38:26-Pflichtsieg

Lars Jagieniak (li.) erzielte fünf Treffer. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Im Nachholspiel gegen die SG Menden Sauerland behielten die Eagles am Mittwochabend in der Glockenspitzhalle vor 415 Zuschauern von der ersten Minute an das Heft in der Hand. Torhüter Simon Hüttel feierte seine Heimpremiere.

(hsg) Auf der Zielgeraden der Rückrunde wird die HSG Krefeld Niederrhein ihrer Favoritenrolle weiter gerecht und gewann am Mittwoch in der 3. Handball-Bundesliga Staffel D das Nachholspiel gegen die SG Menden Sauerland mit 38:26 (18:10).

Vor dem Anwurf setzten die Eagles in der Glockenspitzhalle vor 415 Zuschauern ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Die Mannschaft lief zur Begrüßung in gelben T-Shirts mit der Aufschrift „No More War“ auf. Dazu gab es ein entsprechendes Statement von Geschäftsführer André Schicks.

Bereits neun Minuten nach dem Anwurf war klar, dass die Gäste wenig zu bestellen hatten. Sie mussten einige Ausfälle verkraften, darunter auch ihr erfolgreichster Torschütze und ihr Torwart Nummer eins. Der Kader wurde zudem mit drei A-Jugendspielern aufgefüllt. Dazu fanden die Wölfe schwer ins Spiel. Dreimal trafen sie Latte oder Pfosten. Ihren ersten Siebenmeter parierte Torwart Sven Bartmann, der zweite verfehlte das Tor. So ging die HSG, die neben Torwart Lasse Hasenforther auch auf Valdas Novickis (Zerrung) verzichten musste, mit 6:0 in Führung. Trainer Maik Pallach tauschte früh sein Personal durch. Auch der junge Tim Schnalle bekam Einsatzzeiten, der mit einem Schlagwurf das zwischenzeitliche 15:10 erzielte. Weil Torwart Sven Bartmann erneut ein starker Rückhalt war, ging es mit 18:10 in die Pause.

Zur zweiten Halbzeit schickte Pallach den jungen Simon Hüttel ins Tor. Der Neuzugang feierte mit einigen tolle Paraden eine gelungene Heimpremiere. Die HSG blieb jederzeit Herr der Lage und wollte die 40-Tore-Marke knacken. Die Gäste wehrten sich aber tapfer. „Am Anfang hatte wir ein wenig Glück. Insgesamt haben wir es gut gemacht und den Gegner mit Power zu Fehlern gezwungen“, sagte Trainer Pallach nach dem Spiel und stellte die Leistung seiner beiden Torhüter heraus.