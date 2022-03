Juniorenfussball : Fischelns A-Junioren sind aller Sorgen ledig

In der Fußball-Niederrheinliga präsentieren sich die Mannschaften aus dem Krefelder Raum mit Licht und Schatten. Erfreulich ist die Entwicklung bei den A- und C-Junioren.

(WeFu) Nach einer kleinen Durststrecke haben die A-Junioren des VfR Fischeln in der Fußball-Niederrheinliga einen wichtigen Sieg gelandet. Das Team von Trainer Ronny Kockel besiegte den Tabellennachbarn SG Unterrath, mit dem er in der Vergangenheit so manche Probleme hatte, glatt mit 3:0 (2:0). Jan Maciej Herod (11.), Julius Anton Frister (33.) und Amin Azdouffal (90.+3) erzielten die Tore, wodurch die Grün-Weißen ihren dritten Tabellenplatz behaupteten und mit der Abstiegs-Relegation nichts zu tun haben. Die Gäste erwiesen sich als schlechter Verlierer, was der Unparteiische mit zwei roten Karten quittierte (71./90.). Während das abgeschlagene Schlusslicht TSV Bockum bei der SC Velbert nicht antrat, fiel die Partie des KFC Uerdingen gegen den 1. FC Mönchengladbach coronabedingt aus.