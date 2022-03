Baskteball-Oberliga : Bayer 05 Uerdingen beendet Vorrunde siegreich

Krefeld Der Basketball-Oberligist gewinnt das letzte Vorrundenspiel beim Verfolger Alter Freunde mit 77:67.Jetzt geht es in die Aufstiegsrunde zur Regionalliga. Warum der Sieg zum Abschluss besonders wichtig war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(maha) Die Basketballer des SC Bayer 05 Uerdingen haben sich am letzten Spieltag der Vorrunde der Oberliga eine gute Ausgangslage für die am 19./20. März beginnende Aufstiegsrunde verschafft: Durch einen 77:67-Auswärtssieg beim SV Alte Freunde Düsseldorf nehmen die Uerdinger sechs Punkte mit aus der Vorrunde in die Aufstiegsrunde.

Das letzte Vorrundenspiel war eine echte Achterbahnfahrt für die Uerdinger. Nach einer 20:11-Führung nach dem ersten Viertel lagen sie zu Beginn des dritten Drittels zwischenzeitlich mit 16 Punkten zurück. Zwei Aktionen machte der wiedergenesene und in den Kader zurückgekehrte Kapitän Robin Naber als Kehrtwende aus. „Wir haben zweimal den Ball in der Deckung blocken und gewinnen können. Von da an lief es bei uns wieder“, berichtet Naber. Am Ende gelang den Uerdingern ein 77:67-Erfolg beim Tabellendritten.

Bereits vor diesem Spiel war Bayer 05 für dei Aufstiegsrunde qualifiziert. Aus der eigenen Gruppe ziehen neben dem Team auch der TuS Maccabi und die Alten Freunde Düsseldorf in die Aufstiegsrunde ein. Diese wird durch den TuS Hilden, Mettmann-Sport und der TVJ Königshardt aus Oberhausen aus der Oberliga 2, Gruppe B, ergänzt. Die Aufstiegsrunde beginnt am 19./20. März. Nur der Tabellenerste steigt in die Regionalliga auf. „Wir wollen maximalen Erfolg und in die Regionalliga aufsteigen“, sagt Kapitän Robin Naber.