Fußball-Bezirksliga : SSV Grefrath nimmt einen neuen Anlauf

Grefrath Beim Fußball-Bezirksligisten SSV Grefrath ist ordentlich Sand ins Getriebe gekommen. Es läuft nicht mehr rund. Die Gründe sind rätselhaft. Am Donnerstag soll gegen den SV Straelen II ein Neuanfang gemacht werden.

Nach dem siebten Spieltag stand der SSV Grefrath vor dem Gipfeltreffen der Fußball-Bezirksliga gegen Mennrath auf Platz zwei. Und heute? Nach dem 13. Spieltag am vergangenen Sonntag, dem ersten der Rückrunde, an dem es ein 0:4 in Waldniel gab, erfolgt der Rückfall auf Platz sieben. Auch wenn der Abstand zu den beiden Abstiegsplätzen noch komfortabel ist, werden die Verantwortlichen der Blau-Weißen doch langsam etwas nervös. Wobei sie bei einem Punkt aus den letzten sechs Spielen dafür auch Grund genug haben.