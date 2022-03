Die Zahlen am Samstag : Zwei weitere Corona-Tote im Kreisgebiet

Hilden/Haan Verstorben sind zwei Frauen im Alter von 88 und 92 Jahren aus Langenfeld. Corona-Todesfälle zählt der Kreis seit Beginn der Pandemie damit bislang 935. Infiziert sind in Hilden 1.176 Menschen, in Haan 683.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Samstag kreisweit 10.513 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 900, in Haan 683, in Heiligenhaus 527, in Hilden 1.176, in Langenfeld 1.458, in Mettmann 832, in Monheim 896, in Ratingen 1.896, in Velbert 1.596 und in Wülfrath 549.