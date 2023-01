Dienstag kommt der Vierte Krefelder EV 81 ist gegen Hamburg komplett

Der KEV erhält gegen Hamburg in Verteidiger Sandro Mayr und Stürmer Justin van der Ven personelle Unterstützung von den Pinguinen. Vom Kooperationspartner Löwen Frankfurt aus der DEL sind neben U20-Nationalspieler Markus Freis auch Abwehrspieler Paul Reiner und Angreifer Constantin Vogt dabei. Trainer Elmar Schmitz kann deshalb auf vier Angriffsreihen setzen. Im Tor steht Patrick Klein, der am Sonntag beim Erfolg in Herford ein sicherer Rückhalt war, obwohl er bereits nach 29 Sekunden hinter sich greifen musste, als Julius Bauermeister auf der Strafbank saß. Nach dem 0:2 kam der KEV gut ins Spiel. Die Tore fielen aber erst im zweiten Drittel. Daniel Herzog, mit seinen ersten beiden Treffern im Trikot des KEV und Martin Schymainski drehten das Spiel. Als Martin Benes nach zwei Minuten im dritten Abschnitt in Überzahl auf 4:2 stellte, bog der KEV auf die Siegerstraße ein. Den letzten Krefelder Treffer besorgte Kapitän Adrian Grygiel 66 Sekunden vor Schluss mit einem Schuss ins leere Tor. „Wir waren die klar bessere Mannschaft und hätten bereits im ersten Drittel einige Tore erzielen müssen. Dieser Erfolg gibt uns zusätzliches Selbstvertrauen für die schwere Aufgabe am Dienstag gegen Hamburg“, sagt Trainer Schmitz.