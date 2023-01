Hallenhockey Crefelder HTC steht unter Siegzwang

Die Herren können mit einem erfolgreichen Wochenende den Abstand zur Spitze verringern und im Rennen um Platz zwei die Mülheimer, die lediglich zwei Punkte mehr auf dem Konto haben, unter Druck setzten. Der Düsseldorfer HC steht als Tabellenfünfter einen Rang hinter den Krefeldern und konnte bislang lediglich gegen Schlusslicht und Stadtrivalen DSD Düsseldorfer gewinnen. Das Team von Coach Ronan Gormley will dabei an seine Defensivstärke, mit nur 17 Gegentoren die zweitbeste Abwehr der Liga, als Grundlage setzten. In beiden Hinspielen gaben die Krefelder jeweils in den letzten Spielsekunden sicher geglaubte Punkte aus der Hand. Beim 3:3 gegen den DHC und 5:6 bei Uhlenhorst Mülheim zeigte der CHTC, dass er auch gegen stark besetzte Mülheimer auf Augenhöhe agieren kann. „Wir wollen möglichst sechs Punkte holen und somit die Chance auf Rang zwei wahren“, sagt CHTC-Koordinator Hans-Werner Satory. „Dazu müssen wir natürlich unsere Hausaufgaben machen, auch gegen Düsseldorf, die vor allem in der Halle alles andere als Laufkundschaft sind. In Mülheim kommt es dann zum direkten Duell.“ Bis auf die Langzeitverletzten Julius Hayner und Masi Pfandt kann Krefeld auf den vollen Kader setzen.