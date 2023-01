Hockey CHTC-Teams stehen vor einem herausfordernden Jahr

Vor allem Neuzugang Masi Pfandt startete in der Hinrunde voll durch und avancierte mit 13 Treffern zum besten Torschützen im Oberhaus. Zu Jahresbeginn sind die Krefelder in einer ebenfalls intensiven Rückrunde in der Halle, fünf Partien in 15 Tagen, gefordert und wollen als Viertplatzierter an ihre ansteigende Form anknüpfen. Die Viertelfinalplätze sind aber auch bei einer guten Serie nur schwer zu erreichen. Mit der Feldhockey WM im Januar in Indien sowie der EM im August stehen gleich zwei große Internationale Turniere für den 168-maligen Nationalspieler und CHTC-Kapitän Niklas Wellen an.