Ältester Teilnehmer ist 83 Hagos Kidane gewinnt 51. Silvesterlauf

Buntes Treiben herrschte rund um die Sporthalle Bellenweg an Silvester. Rund 500 Läuferinnen und Läufer fanden sich dort zum 51. Silvesterlauf der DJK VfL Forstwald ein. Der beliebte Lauf am letzten Tag des Jahres war wieder einmal ein voller Erfolg. Dieter Krechel, der mit 83 Jahren älteste Teilnehmer, zeigte, dass man auch im hohen Alter noch Spaß am Laufen haben kann. „Wenn ich später mit 83 Jahren noch so laufen könnte, wäre ich froh und dankbar“, zollte Pressesprecherin Gerda Michels ihrem Vereinskameraden Jürgen Krechel ihre Anerkennung. Krechel nahm am Genuss-Lauf über 8,1 Kilometer teil und erreichte das Ziel nach 1 Stunde und 15 Minuten. Jeden Meter des Laufes genoss das Mitglied des DJK VFL Forstwald in vollen Zügen.