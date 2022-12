Simon Krivec, Vorsitzender der HSG Krefeld Niederrhein „Wir stehen am Scheideweg“

Krivec: Uns fehlt noch die hochklassige Jugendarbeit. Der Breitensport soll in den anderen Vereinen bleiben. Wir möchten hier in Kooperation mit allen Klubs in der C-, B- und A-Jugend eine Art Bestenteam aufstellen, ohne den anderen Vereinen schaden zu wollen. Wir ziehen, wie jetzt in der Yayla-Arena, viele Zuschauer. Dann sind bestimmt viele Kinder zum ersten Mal beim Handball und wollen in einen Verein. Die kommen nicht zu uns, sondern gehen dorthin, wo ihre Freunde spielen. Wenn dort ein Spieler sehr gut ist, wird er bei fehlender Hochklassigkeit den Verein über kurz oder lang verlassen. Dann ist es doch besser, wenn er in der Region bleibt. Wir können aber noch nichts Adäquates anbieten, weil uns zusätzliche Hallenzeiten fehlen. Das gilt auch für eine Profimannschaft. Für einen Profispieler ist nicht nur das Geld ein Anreiz zu uns zu kommen, sondern auch die Rahmenbedingungen. Wenn wir sagen, wir können nicht morgens trainieren, dann ist das ein Standortnachteil, den wir nicht kompensieren können. Auch da stehen wir am Scheideweg. Wir können unser Narrativ dann nicht mehr aufrecht erhalten. Wenn wir den Aufstieg geschafft haben, darf es nicht wieder zusammenbrechen.