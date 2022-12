Trabrennen Nimczyk und Bot: Gold und Silber für den Kaiserhof

Auf den deutschen Trabrennbahnen ist Michael Nimczyk schon über einem Jahrzehnt ein gefürchteter Konkurrent. Das spiegeln alleine seine jetzt schon zwölf Titel als Champion der Berufsfahrer wider. Aber auch in Schweden, einer der europäischen Hochburgen des Trabrennsports, sorgte Nimczyk in diesem Jahr für Furore. Er gilt dort schon jetzt als Star und ist bei der Konkurrenz ebenso gefürchtet wie in seinem Heimatland. Damit hat er bewiesen, dass er auch international zu den Topfahrern Europas gehört. Das Projekt Schweden, wo in der Nähe von Malmö die Zweigstelle des Kaiserhofs war, wurde im Dezember beendet. Aber als Fahrer wird der Goldhelm dort 2023 sicher das ein oder andere Rennen fahren. Denn neben dem Ziel, das Deutsche Traberderby in Berlin zu gewinnen, will der 36-Jährige auch in anderen Ländern starten.