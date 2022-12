50-jähriges Jubiläum So wurde „Dinner for One“ deutsche Silvestertradition

Der Sketch „Dinner for One“ mit einem beschwipsten Butler (Freddie Frinton) ist in Deutschland so sehr mit Silvester verbunden wie Sekt und Feuerwerk. Vor 50 Jahren – am 31. Dezember 1972 – wurde beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) in Hamburg die Fernsehtradition begründet, „Dinner for One“ stets an Silvester auszustrahlen.