Silvester und Neujahr Last-Minute-Tipps aus der Krefelder Kultur

Clemenskirche Klaus Peter Jamin, langjähriger Kirchenmusiker an Maria Frieden, verabschiedet sich musikalisch in den Ruhestand. Ab 20 Uhr erklingen in der Kirche, Kölner Straße, unter dem Titel „Les Adieux“ Werke der Romantik von Felix Mendelssohn Bartholdy, Max Bruch, Franz Lachner, Gabriel Fauré, Alexandre Guilmant und anderen. Es musizieren Sabine Kirschner-Théry (Flöte), Wolfgang Richter (Viola) und Klaus-Peter Jamin (Orgel).