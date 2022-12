Fu0ball-Kreisliga A Bockum und Meerbusch bestätigen  die Favoritenrolle

Für den FC Hellas Krefeld ist Platz vier ein beachtliches Zwischenresultat, was auch für den SC Union Nettetal II und Aufsteiger TSV Meerbusch III gilt. Beide begannen bärenstark, was sich mittlerweile wieder etwas relativiert hat. Als Achter liegt der CSV Marathon Krefeld, der allerdings auch mit großem Verletzungspech zu kämpfen hatte, weshalb er hinter den Erwartungen zurück blieb, in der oberen Tabellenhälfte. Ebenso wie Neuling Borussia Oedt, dem es in Sachen Formkurve und Personal ähnlich erging. Hier hat Trainer Michael Dürrwald, wie vor Wochen schon angekündigt, mangels Perspektiven seine Arbeit beendet. Auch der ein oder andere Spieler trägt sich mit dem Gedanken, die Winterpause für den richtigen Zeitpunkt anzusehen, kürzer zu treten. Bis zum Sommer wird übrigens der Vorsitzende Kevin Eichberg an der Seitenlinie die Verantwortung übernehmen. Alles in allem ist der neunte Platz aber absolut in Ordnung.