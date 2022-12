Zur Person Krivec schätzt die Werte des Sports

(hgs) Simon Krivec wurde am 16. August 1987 in Geldern geboren und wuchs in Moers auf, wo er das Gymnasium besuchte und heute lebt. Er studierte an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Pharmazie und promovierte im Fachbereich Chemie an der Universität Hamburg. Er ist einer der Söhne des Apothekers und Sportmäzens Günter Krivec, der als Dreispringer an zwei Olympischen Spielen teilnahm.