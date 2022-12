Eishockey-Oberliga KEV 81 will gegen Erfurt den dritten Heimsieg feiern

Krefeld · Eishockey-Oberligist KEV 81 empfängt am Freitag um 19.30 Uhr Erfurt und ist am Montag um 20 Uhr in Herne zu Gast. Dort sind die Gäste Außenseiter, aber daheimwollen sie den dritten Heimsieg feiern.

22.12.2022, 17:36 Uhr

Martin Schymainski geht auch an diesem Wochenende wieder auf Torejagd. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Von Josef Hermanns