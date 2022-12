Stefan Meler (HSG Krefeld Niederrhein) „Trainer Mark Schmetz ist ein Glücksgriff“

Meler: Der Spielplan war natürlich auch in der Hinrunde in dieser Phase schon gespickt mit Topmannschaften. Grundsätzlich wissen wir, was uns dort erwartet – Woche für Woche ein heißer Tanz. Leichte Spiele erwarten wir sowieso nicht, das hat nicht zuletzt die Heimniederlage gegen Gladbeck vor wenigen Wochen gezeigt. Schlussendlich ist es so, dass wir in jedem Spiel unsere Topleistung abrufen müssen - dann wird es auch schwer, uns zu bezwingen. Qualität und Selbstbewusstsein sind in dieser Mannschaft vorhanden. Die Auswärtsspiele in Spenge, Emsdetten und Longerich werden sportlich hochinteressant – gerade das Spiel in Emsdetten. Dort wird die Halle sicherlich voll sein und brennen. Wenn wir unsere Stärken ausspielen, bin ich jedoch davon überzeugt, dass wir unsere Punkte auch in dieser Phase einfahren werden.