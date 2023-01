Hallenfussball Für das Masters in Dülken fehlen noch Teams

Ein ähnliches Problem gibt es auch für das 17. Frauenmasters. Auch hier gibt es keine Meisterschaften in den Kreisen 4 und 6. Nur die Gladbacher Stadtmeisterschaft entsendet zwei Teams, die sich sportlich qualifiziert haben. Hier werden an die weiteren teilnehmenden Teams Wildcards vergeben. „So gibt es in diesem Jahr so viele Wildcards wie in den letzten 30 Veranstaltung nicht. Wer in der Kreisliga A oder höher spielt, darf sich gerne unter info@volksbankmasters.de bei uns melden“, so Debock. Einen Trost gibt es immerhin: Die Quali-Turniere in Krefeld, Mönchengladbach und Viersen finden wie gewohnt statt.