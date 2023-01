Spanien, Katar oder zu Hause Dahin fahren die Bundesligisten ins Trainingslager

Der Januar läutet nun die letzten Spiele der Hinrunde ein, dann geht es in die Rückrunde der Fußballsaison 2022/23. Doch bevor es mit den Bundesligaspielen weiter geht, stehen für viele Teams erst einmal die Trainingslager an. Während einige Mannschaften bereits ihre sichere Landung verkündet haben, steht die Reise zum jeweiligen Zielort für andere in den kommenden Tagen noch an.