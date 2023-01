Spanien, Katar oder zu Hause Dahin fahren die Bundesligisten ins Trainingslager

Borussia Dortmund:

Zunächst steht am BVB-Gelände in Dortmund-Brackel die Leistungsdiagnostik an. Wenige Tage später reist der Sechstplatzierte der Bundesliga dann ins Trainingslager nach Spanien. Dort beziehen die Schwarz-Gelben am 6. Januar in Marbella ihre Unterkunft. Bis zum 14. Januar verweilen die Dortmunder in der Region Andalusien. Während dieser Zeit stehen Aufeinandertreffen mit Fortuna Düsseldorf und dem FC Basel an.