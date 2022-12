Ein Blick auf die Statistiken 30 Fakten zur aktuellen Bundesliga-Saison

Spannung pur Im Tabellenkeller liegen Bochum, Stuttgart, Hertha und Augsburg punktetechnisch eng beieinander, an der Tabellenspitze konnte sich noch kein Verein wirklich absetzen. In der Bundesliga-Rückrunde kann in beiden Richtungen noch einiges passieren. Man darf also gespannt sein, wenn RB Leipzig und der FC Bayern München am 20. Januar in das neue Fußballjahr starten.