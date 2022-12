Was mit dem Aufsichtsrat besprochen ist Das sagt Allofs über seine Zukunft bei Fortuna

Düsseldorf · Es ist seit Monaten nicht mal mehr ein offenes Geheimnis, dass Fortuna die Zusammenarbeit mit Klaus Allofs als Sportvorstand über 2023 hinaus fortsetzen will. Und auch der 66-Jährige hat deutlich signalisiert, dass er seine Zukunft in Düsseldorf sieht. Was er selbst sagt.

21.12.2022, 07:02 Uhr

Von Gianni Costa Chefreporter Sport