Eishockey-Oberliga U23 des Krefelder EV verliert zum Jahresauftakt

Vor allem auf der Torwartposition drückte beim KEV der Schuh. Weil Stammtorwart Patrick Klein aus beruflichen Gründen die Reise nach Niedersachsen nicht antreten konnte und Jonas Gähr bei seinem Stammverein in Frankfurt gebraucht wurde, musste Leon Jessler aus der U20 ran. Für den 19-Jährigen verlief sein Debüt unglücklich. Er musste gleich in den ersten zehn Minuten dreimal hinter sich greifen. Nach dem dritten Gegentreffer kam dann der ebenfalls noch junge Tjaard Jansen zu seinem ersten Einsatz in der Oberliga. Jansen stammt aus dem Nachwuchs des KEV, hat aber in den vergangenen Jahren nur unterklassig gespielt und wenig Spielpraxis erhalten. Er musste in den folgenden 50 Minuten nur drei Treffer hinnehmen.