In den Krefelder Stadtwald Marian Falk Weißmeier kommt mit 35 Pferden

Mit dem neuen Jahr wurde auf der Krefelder Rennbahn auch ein neuer Galopptrainer begrüßt. Zu den etablierten Trainingsquartieren von Erika Mäder, Mario Hofer und Hans-Albert Blume hat in Marian Falk Weißmeier ein vierter Trainer seine Zelte in Krefeld aufgeschlagen. Der 30-Jährige gehört mit 34 Saisonsiegen zu den Top-Ten der deutschen Trainer und ist mit 35 Pferden in die Stadtwaldboxen eingezogen. 22 seiner 34 Erfolge erzielte Weißmeier bei seinen zahlreichen Reisen zu französischen Rennbahnen. Die Rennen dort sind weit lukrativer dotiert als hier in Deutschland. Das hat der Jungtrainer früh erkannt und den Hauptteil seiner Aktivitäten dorthin verlegt. Weißmeier stammt aus einer Rennsportdynastie des niederrheinischen Sonsbeck und war bis zum Beginn seiner Trainertätigkeit vor fünf Jahren Amateurrennreiter. Mutter Regine und Vater Joachim Weißmeier betreiben in Sonsbeck einen Galopprennstall, Bruder Fabian Xaver trainiert in Baden-Baden Galopprennpferde und Schwester Esther Ruth ist Rennreiterin.