Handball Ralf Legermann ist neuer Nachwuchs-Chef der HSG

Ob in Krefeld oder in München, ob im Fußball, Handball oder Eishockey: die Vereine beteuern stets, künftig besonders auf die eigene Jugend zu setzen. Und so nimmt sich auch Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein des hehren Ziels an und schreibt es auf seine Fahnen. Als Zeichen dafür, dass es der Klub ernst meint, hat er nun einen neuen Nachwuchskoordinator eingestellt: Ralf Legermann. Der gebürtige Krefelder wird am 1. April die Aufgabe übernehmen, ist aber bereits jetzt in die Zukunftsplanungen voll eingebunden.