Radsport Marcel Peschges ist der erfolgreichste Amateur Deutschlands

Der 26-jährige Marcel Peschges vom Verein Staubwolke Fischeln landete auf der Rangliste von Radsport News (RSN) auf Platz 37. Damit ist der gebürtige Krefelder, der für das Team „Embrace the World“ fährt, laut RSN der erfolgreichste Amateur Deutschlands. Peschges kann auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. „Hätte man mir das vor der Saison gesagt, dann wäre ich zufrieden gewesen. Jetzt rückblickend bin ich aber nicht zu 100 Prozent zufrieden“, gestand Peschges gegenüber radsport-news.com. Beim 81 Kilometer langen Rennen in Fischeln wurde Marcel Peschges im April Dritter. Die Tour de Benin konnte der 26-Jährige Anfang Mai sogar gewinnen. Allerdings wurde die Erfolgsgeschichte dann durch eine Corona-Infektion gestoppt. In den ersten beiden Rennen nach der überstandenen Erkrankung musste er in Luxemburg vorzeitig das Rennen beenden, in Polen landete er nur auf Platz 122. „Die beiden Rennen waren für mich noch als Highlights geplant, kamen aber nach der Corona-Infektion viel zu früh. Da habe ich mir das Jahr so ein bisschen kaputt gemacht“, sagt er. Wer weiß, was ohne diese Corona-Infektion im Jahr 2023 für Marcel Peschges möglich gewesen wäre.