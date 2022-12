Bim 8:1-Sieg gegen Essen Joey Luknowskys feiert einen großartigen Einstand beim KEV 81

Nach dem ersten Abschnitt sah es nicht nach einem klaren Erfolg aus. Die Gäste gingen bereits nach 28 Sekunden in Führung und danach verhinderte Torwart Patrick Klein einen höheren Rückstand. Nach einer Kabinenpredigt von Trainer Elmar Schmitz spielte der KEV nach dem Ausgleichstreffer von Neuzugang Joey Luknowsky in der 24. Minute groß auf. Edwin Schitz brachte seine Farben mit 2:1 in Front. Danach schlug es binnen 157 Sekunden gleich vier Mal im Gästetor ein. Lars Ehrich, Carter McLlwain, Paul Reiner und Kapitän Adrian Grygiel stellten auf 6:1. Das letzte Drittel schauten sich dann auch die beiden neuen Gesellschafter der Pinguine, Tobias Polka und Peer Schopp, nach ihrer Rückkehr aus Bad Nauheim an. Sie konnten sich dann noch über zwei weitere Tore durch Mathias Onckels und den erneut stark aufspielenden McLlwain freuen. „Ab dem zweiten Drittel hatten wir Essen klar im Griff“, sagte Trainer Elmar Schmitz. „Auch läuferisch kamen die Moskitos nicht mehr mit. Vor den über 500 Schülern und Eltern der Jahnschule war es ein rundum gelungener Abend. Gerne können sich auch andere Schulen bei uns melden, wenn sie mal ein Spiel besuchen möchten.“ Ein Sonderlob hatte Schmitz dann noch für seinen Neuzugang Luknowsky übrig: „Für Joey war es mit seinem Treffer zum 1:1 und mit zwei Torvorlagen ein Megaeinstand.“