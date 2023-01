Eishockey-Landesliga Bergmann und Bronischewski sind bei der GEG wieder fit

Der Jahreswechsel ist seit jeher ein Zeitpunkt, auf das Zurückliegende zu blicken, Bilanz zu ziehen und schließlich den Blick nach vorne zu richten, um neue Ziele ins Auge zu fassen. Bei der Grefrather EG schaut man nicht alleine wegen Corona auf ein eher schwieriges Kalenderjahr 2022 zurück. Auch sportlich lief es besonders in der vorherigen Saison über weite Strecken nicht optimal – seit der neuen Spielzeit jedoch mit stark ansteigender Tendenz. Immerhin vier von sieben Begegnungen in der Eishockey-Landesliga konnte die GEG für sich entscheiden. Dabei ist das Team von der Niers in eigener Halle bislang sogar noch ungeschlagen und findet sich aktuell auf dem fünften Tabellenplatz.