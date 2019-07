Handball : Gunnarsson sieht noch Potenzial bei der HSG

Krefeld Der neue isländische Trainer des Handball-Zweitligisten ist am Mittwoch in Krefeld eingetroffen.

Für Stefan Arnar Gunnarsson begann der erste Arbeitstag bei der HSG Krefeld am Mittwoch gleich mit einem langen Tag. „Ich bin seit vier Uhr morgens unterwegs“, sagte der neue HSG-Trainer, der mit dem Flugzeug von Island aus nach Düsseldorf mit Sack und Pack angereist war. Dort wurde er am Flughafen von seinem Co-Trainer Felix Linden um 13 Uhr in Empfang genommen. „Wir haben dann auch keine Zeit verstreichen lassen und sind alle Ämter angefahren und haben Formulare ausgefüllt. Zwischendurch waren wir dann auch noch etwas Essen. Arnar hat noch nicht einmal seine Wohnung in Krefeld gesehen“, sagte Linden, als er mit Gunnarsson die Glockenspitzhalle betrat.