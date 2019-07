34. Senioren-Turnier bei Blau-Rot Uerdingen : Boverter Tennisduo dominiert Doppelturnier

Krefeld In der AK 50 wiederholte Udo Jochems seinen Vorjahressieg beim TC BR Uerdingen diesmal mit Georg Laus an seiner Seite.

(alg) Am späten Sonntagabend zeigte sich Marc Schürmann vom TC BR Uerdingen erleichtert und zufrieden: „Das war wieder einmal ein großartiges Turnier. Alles klappte wie am Schnürchen. Das Wetter spielte mit und die sportlichen Leistungen waren ausgezeichnet“, sagte der Club-Chef. Somit war die 34. Auflage des Senioren-Doppel-Turniers im Uerdinger Stadtpark wieder ein voller Erfolg. Das älteste Krefelder Tennisturnier glänzte erneut mit sportlichen Leistungen und gutem Zuschauerinteresse. Insbesondere die Einführung der weiteren Altersklasse 55/60, neben der bewährten Leistungsklasse der AK 50 kam bei den Beteiligten sehr gut an. „Das neue Konzept wurde allen Seiten bestens angenommen. Die Leistungsdichte war durch das jeweilige kleinere Teilnehmerfeld deutlich höher“, sagte Ingo Backes vom Organisationsteam.