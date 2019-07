Ruder-Weltcup in Rotterdam : Zwei Weltcup-Siege für CRC-Ruderer

Info

In der Ruder-Bundesliga haben die beiden Krefelder Achter-Boote sich weiter nach vorne gearbeitet. Die Männer belegten bei der zweiten Regatta des Jahres in Minden den siebten Platz. Die Frauen ruderten sich auf den Bronzeplatz vor, den sie sich in einem Herzschlagfinale gegen das Team aus Hannover sicherten.