Fußball-Kreisliga : Hülser mit guten Gefühlen gegen Rhenania Hinsbeck

Krefeld Zum Kreisliga-Start empfängt der HSV ausgerechnet den Gegner, gegen den er in der vergangenen Saison am letzten Spieltag den Klassenerhalt sicherte.

Um 13 Uhr ist dann der VfR Fischeln II an der Reihe, dessen Vorbereitung aufgrund des kleinen Kaders eine einzige Baustelle war. Hilfestellung kommt durch Akteure aus der Ersten, die dort den Sprung noch nicht geschafft haben. Mit Aufsteiger TIV Nettetal kommt zudem ein Gegner, der noch weiter hoch will und seit dem 8. Oktober 2017 kein Pflichtspiel mehr verlor. Mit Keeper Danny-Daniel Schröter (1. FC Mönchengladbach), dem Grefrather Torjäger Dennis Hoffmann und Semih Ergin, der in Fischeln als Oberligaspieler eine feste Größe war, wurden hochkarätige Neuverpflichtungen getätigt. Erste Standortbestimmungen wird es in den Begegnungen zwischen den Aufstiegskandidaten Strümp gegen Bockum, Kaldenkirchen gegen Dülken, sowie FC Hellas Krefeld gegen OSV Meerbusch bringen. Neuling SV St. Tönis muss zum Nachbarn Viktoria Anrath und hofft auch eine Liga höher wieder auf Tore von Maiko Becker, Nils van Afferden oder Youngster Kai Bleckwedel. Trainer „Tom“ Wolf muss allerdings den ersten Auftritt seiner Schützlinge in der A-Klasse aus dem fernen Amerika verfolgen (Urlaub), weshalb sein Co-Trainer Jens Liptow das Sagen an der Linie hat. Absteiger gegen Aufsteiger lautet die Konstellation am Uerdinger Rundweg, wenn der dortige VfB auf Teutonia St. Tönis II trifft.