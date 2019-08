In Berlin auf Platz 14 : Bayers Triathletinnen am Saisonende auf Rang zwölf

Krefeld (RP) Die Triathlon-Bundesliga richtete im Rahmen der Deutschen Meisterschaft „Finals Berlin 2019“ das letzte Rennen der Saison aus. Den SC Bayer vertraten Laura und Christina Voß, Katharina Krüger, Mala Schulz sowie Kristin Meersmann, die im Rahmen der Deutschen Meisterschaft einen Startplatz zugesichert bekommen hatte.

Der Startschuss erfolgte am Wannsee. Nach weniger als neun Minuten stieg Mala Schulz als zehnte Athletin knapp vor Teamkollegin Katharina Krüger aus dem Wasser, jedoch verpassten beide die Spitzengruppe. Beim Radfahren war auch Katharina Krüger in einem Massencrash verwickelt. Mit einigen Schürfwunden kam sie noch glücklich davon, doch sie fiel in die vierte Gruppe zurück, mit der sie sie gemeinsam mit den anderen vier Bayer-Athletin auch auf die Laufstrecke wechselte. Mala Schulz erreichte als Zehnte Deutsche das Ziel – ein zufriedenstellendes Ergebnis bei ihrer ersten Deutschen Meisterschaft als U23-Athletin. Ihr folgte Katharina Krüger die sich beim Laufen von ihrem Sturz nicht unterkriegen ließ als 45. Deutsche ins Ziel kurz vor Kristin Meersmann (46.), Christina Voß (47.) und Laura Voß (48.). Am Ende belegte das Team gemeinsam mit dem TuS Neukölln den 14. Platz und rutschte in der Bundesliga-Abschlusstabelle auf Rang zwölf ab.