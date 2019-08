Tennis : Blau-Weiß verteidigt die Tabellenspitze

Im Spiel beim Schlusslicht BW Aachen sorgt das Doppel Lorenzi/Bolelli für den Punkt zum 4:2-Sieg.

Vor der Partie hatte Krefelds Teamchef Olaf Merkel eine böse Ahnung gehabt, denn Aachen trat in Bestbesetzung an und hatte in Vliegen/Gille sogar ein gutes Doppel am Start, das schon zwei ATP-Turnier gewonnen hatte. Da Stefano Travaglia im polnischen Sopot und Rogerio Dutra da Silva im tschechischen Liberice die Endspiele erreicht hatten, war es in der oberen Hälfte für Paolo Lorenzi und Simone Bolelli gegen die Niederländer Tallon Griekspoor und Thiemo de Bakker schwer, zu punkten. Im Gegenzug ging dafür aber die Taktik von Merkel auf, an Position drei und vier auf Frederico Gaio und Andrea Collarini zu setzen. Doch dann kamen die Doppel in denen Gaio/Collarini ausgerechnet gegen Vliegen/Gille antraten. „Vor dem Doppel hätte ich nichts auf uns gewettet, aber Frederico und Andrea haben richtig drauf gehalten und verdient gewonnen“, berichtete Merkel.