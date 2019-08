Triathlon-Bundesliga : Radunfall trübt Freude beim Schwalbe-Team

Krefeld Die Spanierin Cecilia Santamaria-Surroca zog sich nach einem Sturz einen Bruch des Schulterblattes zu.

Dabei war es für die Krefelder bis dato von Beginn an sehr gut gleaufen, denn Caroline Pohle stieg wie schon zuvor in Tübingen als Erste aus dem Wasser, auf der Radstrecke gelang dann auch Sian Rainsley der Sprung in die erste Radgruppe, die mit über einer Minute Vorsprung in die zweite Wechselzone kam. Beim Laufen wurde dann Laura Lindemann (Potsdam) ihrer Favoritenrolle gerecht. Sie gewann das Rennen vor Rachel Klamer (Buschhütten) und Nina Eim (Potsdam). Pohle finishte auf Platz sechs und musste sich in der Wertung der Deutsche Meisterschaft mit dem undankbaren 4. Platz zufrieden geben. Dennoch bestätigte sie erneut ihre konstant guten Leistungen der vergangenen Rennen. Direkt hinter Pohle erreichte Rainsley Platz sieben, Kira Hedgeland (12.) war dann die Dritte des Schwalbe Teams, die in die Wertung kam. Wären die ersten beiden Rennen beim KKK ähnlich gut gelaufen wie die letzten beiden, dann hätte durchaus noch ein besserer Platz als der Siebte im Endklassement herausspringen können.